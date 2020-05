In de bovenstaande video te Minneapolis wordt George Floyd (46) gedood door Derek Chauvins politie-knie 7 minuten lang in z'n nek, terwijl drie andere agenten toekeken. Hier de arrestatie vanuit een andere hoek. Floyd werkte als beveiliger en was geliefd door zijn werkgever en omgeving, een "gentle giant". Bovenstaande arrestatie werd verricht nadat de politie reageerde op een melding van "forgery in progress". Floyd zou bij een lokale deli geprobeerd hebben af te rekenen met een nep $20-biljet. De politie trof Floyd in zijn auto aan en schrijft in een statement dat hij "Appeared to be under the influence, (...) after he got out, he physically resisted officers". Op twee langere videos van bewakingscamera's echter — waarin deze het eerst contact lijkt te tonen, en deze de verplaatsing naar de achterkant van de politiejeep — lijkt van "resisting officers" nagenoeg geen sprake. Maar het valt niet uit te sluiten dat er een tijdsdeel(tje) mist. De vier betrokken agenten zijn op dezelfde dag nog ontslagen, maar vooralsnog zijn ze niet aangeklaagd, al roept de burgemeester daar wel toe op. Acteur Ice Cube hielp een foto de wereld in die Derek Chauvins met MAGA-petje toont, maar dat zijn niet dezelfde mannen. Het voorval heeft geleid tot een veelheid aan vreedzame protesten, minder vreedzame protesten, plunderingen, rellen en geweldplegingen. Beelden na de breek.

