Okay jongens, we delen vandaag weer doffe Antifa/BLM-ellende, MAGA/contraprotest-ellende, police brutality, geweld tegen agenten en Toch Ook Mooie Dingen. Bovenstaand DE SLECHTEN!!!! Niet in de compilatie wegens gister al, maar toch nog even een speciale vermelding voor dit schuim dat een winkel-echtpaar onooglijk hard mishandelt. En het zijn toch wel echt consistent blanke Amerikanen aan het ontvangende eind van het protestgeweld tegen niet-agenten.

Volgens de bron zou het slachtoffer in het eerste filmpje van de bovenstaande compilatie het n-woord gezegd hebben. Wellicht, maar wij horen het in ieder geval niet. Wel denken we het slachtoffer "fuck you" te horen roepen voordat de groep hem benadert. De aanleiding in het tweede filmpje is onduidelijk, maar uit de langere versie rijst wel het beeld dat het slachtoffer aardig aan het provoceren was. Het is vooralsnog onduidelijk of die provocatie de daarop volgende POGING TOT MOORD (foto's daders) rechtvaardigde. In het tweede filmpje wordt een MAGA-makker ge-swarmed omdat het een nazi zou zijn, daarna treft hier een senior citizen hetzelfde lot. Ook vrouwelijke burgerjourno's en haar makkers zijn niet veilig en krijgen er hier van langs, om het vervolgens zo droevig mogelijk af te sluiten met een dakloze man die zijn private property in vlammen op ziet gaan.

Onderstaand dan een aantal 'reacties' op de protesten. In een situatie op de I-35W die toch makkelijk zo'n, ja, honderd doden tot gevolg had kunnen hebben als de bestuurder een tikje naar links gaf en niet stopte, reed een vrachtwagen met hoge snelheid op een menigte af. Het is onduidelijk wat de motieven van de bestuurder waren, maar na het stoppen werd hij achter z'n stuur vandaan getrokken door de menigte en ondervond hij the wisdom of crowds. Hij werd naderhand met "non-life threatening injuries" naar het ziekenhuis overgebracht, er raakten geen demonstranten gewond. In de volgende twee filmpjes dus eigenlijk wat er gebeurt als je voor een truck gaat staan die geen zin heeft om voor je te stoppen. Hier een compilatie van eerdere voertuig-incidenten door zowel burgers als politie.

- DIT KRANTENARTIKEL GAAT VERDER NA DE LEES VERDER-KNOP -

Contra-ellende, meestal met voertuigen, al dan niet geprovoceerd

Antifa tweemaal ge-owned door demonstranten

Gewoon 3 mooie filmpjes

Ook verschijnen er een veelheid aan filmpjes van politieagenten die knielen.

Wat het ook is, het wordt met veel emotie ontvangen

Police brutality

Dan even wat police brutality, want daar was het immers allemaal om te doen deze ronde. We blijven het in veel gevallen moeilijk vinden of iets nou gepaste hardhandigheid of echt mishandeling is. Maar het eerste filmpje, waarin twee studenten met geweld uit hun auto's ge-taserd worden, zonder duidelijke aanleiding, gaat toch wel duidelijk te ver. Zie hier de lange versie, hier vanuit een andere hoek. Twee agenten zijn ontslagen, de anderen zijn gedegradeerd tot kantoorwerk. Daarna deze sucker kick en als laatste deze NYPD charge, die we er eigenlijk niet zo vreselijk uit vinden zien als de bron suggereert. Hier een compilatie van eerder politiegeweld tijdens de afgelopen dagen.

Ja... maak het nou

Geweld tégen agenten

Rooftop Koreans

Rooftop daughters

flinke knuppel

Team brunch

Don't tread

Ja, toch kudo's voor de arrestant en het gebruik van paintball wapens ipv echte

Loool het ging zo goed tot aan 0:26

run

Herensport UFC present

Prachtig <3