Hier is een simpele vraag: een politiebureau in een grote Amerikaanse stad werd donderdagavond bezet, geplunderd en verbrand. De meesten van ons gingen ervan uit dat we hier nooit zoiets zouden zien gebeuren. Maar het gebeurde.

De vraag is dus: is er iemand gearresteerd omdat hij het heeft gedaan? Zal er ooit iemand worden gearresteerd?

Niemand met autoriteit lijkt bijzonder geïnteresseerd in het aanhouden van de mensen die het hebben gedaan. Alles gebeurde op camera, maar de daders liepen gewoon weg. En het is waarschijnlijk dat de meesten er nooit voor zullen worden gestraft.

Dat is opvallend.

Het is een heel andere ervaring dan de ervaringen die de meeste Amerikanen hier hebben.

Terwijl Minneapolis brandt en de drukte toeneemt in de straten van Atlanta en vele andere steden, gaan de rest van ons door zoals we altijd doen - plichtsgetrouw de regels volgend. Dat zijn er veel.

Elk jaar lijken er talloze nieuwe regels te volgen. Ze vermenigvuldigen zich als insecten.

We doen ons best om bij te blijven. We krijgen onze vergunningen, vragen onze licenties aan, zetten onze leesbril op om de laatste regelgeving op internet te controleren.

We dragen onze kleine maskers.

We houden onze honden aan de lijn.

We rijden nuchter.

We eten niet in de metro. We gooien nooit afval.

We maken ordelijke lijnen en wachten geduldig op onze beurt.

In luchthavens en overheidsgebouwen verwijderen we onze schoenen en onderwerpen we ons aan lichaamsonderzoeken van vreemden. We verliezen onze waardigheid elke keer dat we dit doen, maar ze vertellen ons dat we dat moeten doen, dus we accepteren het zonder klacht.

In het openbaar verbergen we wat we echt denken.

We begraven onze natuurlijke instincten. We houden onze diepste overtuigingen voor onszelf.

We kennen de grenzen. We begrijpen dat we gestraft zullen worden voor het vertellen van de waarheid.

Dit is het Amerika waar de rest van ons in woont.

Voor het voorrecht van burgerschap in een land als dit werken we zo hard als we kunnen.

We delen nooit wat we verdienen met anderen.

We sturen geld dat we liever aan onze eigen kinderen geven aan politici in verre steden. Met dat geld maken ze nieuwe regels. We volgen die regels tot op de letter. Dat is wat ons werd verteld als kinderen te doen. Dat is de deal die we hebben gesloten.

We dachten tenminste dat het was.

Nu weten we dat andere mensen op de een of andere manier een veel betere deal hebben onderhandeld dan wij.

Ze mogen de regels negeren. Er gelooft niet in orde of eerlijkheid. Ze verwerpen de samenleving zelf.

Reden en proces en precedent betekenen voor hen niets. Ze gebruiken geweld om onmiddellijk te krijgen wat ze willen.

Mensen als deze doen niet de moeite om te werken. Ze doen geen vrijwilligerswerk en betalen geen belasting om andere mensen te helpen. Ze leven voor zichzelf. Ze doen precies waar ze zin in hebben. Ze zeggen precies wat ze willen zeggen.

Ze spuiten hun mening over gebouwen.

Op televisie kijken we uur na uur naar deze mensen - criminele bendes - die vernietigen wat de rest van ons heeft opgebouwd.

Ze hebben het recht niet om dat te doen. Ze dragen niet bij aan het algemeen welzijn. Ze hebben het nooit.

Maar plotseling lijken ze alle macht te hebben.

Dit is niet de eerste keer dat dit in Amerika is gebeurd. Spasmen van destructief geweld zijn een terugkerend kenmerk van onze geschiedenis - van de geschiedenis van elk land.

De ideologen zullen je vertellen dat het probleem racerelaties is, of kapitalisme, politiegeweld of opwarming van de aarde. Maar alleen aan de oppervlakte.

De echte oorzaak is dieper dan dat en het is veel donkerder.

Waar je naar kijkt, is de oeroude strijd tussen degenen die een belang hebben in de samenleving en deze willen behouden, en degenen die dat niet doen, en proberen deze te vernietigen.

Onder dit alles heeft dit geweld niet veel te maken met het gedrag van de politie van Minneapolis. Bekijk deze tape als bewijs. Het is van de rellen van 1992 in Los Angeles. Het is bijna 30 jaar geleden opgenomen. Het kan vanmiddag zijn opgenomen:

Oudere Afro-Amerikaanse man confronteert relschoppers op tape:

Het is niet juist! Het klopt niet wat jullie allemaal doen!

Ik kwam ook uit het getto! Hetzelfde als jullie allemaal kinderen!

Waarom vernietig je mijn bedrijf ?!

Waarom vernietig je mijn vrachtwagen ?!

Waarom vernietig je mijn computer ?!

Ik heb geprobeerd het te maken!

Kunt u dat begrijpen?

Het eerste dat opvalt aan die video is dat het geen racistisch geschil is. De oudere man zou de grootvader kunnen zijn van de jonge relschoppers die om hem heen zwermen. Maar dat is misleidend. Ze lijken helemaal niet op elkaar.

De oude man vecht om de beschaving te verdedigen, hij is alleen bewapend met een hamer.

De jonge mannen werken eraan om het af te breken. En dat zijn de gevechtslinies. Dat zijn ze altijd.

Welke kant van die oorlog hebben onze leiders gekozen? Kijk goed. Het is duidelijk.

De relschoppers in Minneapolis en op andere plaatsen doen alsof ze mogen plunderen en verbranden.

In feite zijn ze toegestaan. Niemand houdt ze tegen.

De autoriteiten arresteren ze niet. In plaats daarvan komen ze naar hen toe, vleien ze en proberen wanhopig hun liefde te winnen.

Waarom steken gemaskerde gekken Wendy's in brand? Omdat de rest van ons zondig is.

Dat is wat onze leiders ons vertellen. De misdaden van de meute zijn de straf die we verdienen

ve. Dat is hun argument. Velen lijken het te kopen.

Tijdens een telefonische vergadering van het Witte Huis vanmorgen voerden de belangrijkste adviseurs voor binnenlands beleid Brooke Rollins en Ja’Ron Smith aan dat het racistisch zou lijken om iets te zeggen over de rellen in Minneapolis. Het is beter om het gewoon te laten gebeuren. Dus dat is wat ze doen.

We hadden dit moeten zien aankomen.

Als je een mening geeft die onze leiders niet leuk vinden, noemen ze dat geweld. Als criminelen daadwerkelijk geweld plegen, noemen ze dat spraak. Met andere woorden, het spel is opgetuigd.

Dus waarom spelen de rest van ons het nog steeds? We hebben meer macht dan we denken dat we hebben. Ons systeem functioneert alleen omdat plichtsgetrouwe normale mensen - mensen met zelfbeheersing en fatsoen, en een gevoel van verantwoordelijkheid jegens anderen - ons systeem hebben gecreëerd.

Ze ondersteunen het. Ze betalen de rekeningen. Geen van de misdadigers die Target plunderden, of de goedbetaalde nihilisten op televisie die hen opjagen, hebben iets toegevoegd. Niets.

Maar alle vernietigers verwachten dat deze regeling voor altijd zal blijven bestaan. Voor hen was het een heel goede deal. Maar wat krijgt u precies terug voor uw bijdragen aan dit systeem?

De autoriteiten geven duidelijk niets om je. De politie komt niet opdagen om je leven te redden. Letterlijk.

Tijdens verkiezingsjaren beweren bezwete politici aan uw kant te staan. Het is een leugen. Zij zijn niet. Ze verspillen je tijd met holle houding. Ze bezorgen je zinloze symbolische overwinningen en verwachten dat je viert, alsof je echt iets hebt gewonnen. Maar als de menigte komt, zijn ze weg. Je staat er alleen voor.

Dat is waar. Dat zijn de feiten. We kunnen ze niet veranderen. Alles wat we kunnen controleren, is ons eigen gedrag.

Moet je daarmee blijven spelen? Bedenk dat de volgende keer dat ze eisen dat je een vergunning krijgt om een ​​dek op je eigen huis te leggen. Denk er nog harder over na wanneer u de volgende keer netjes uw belastingen betaalt.