Het feit dat er in Nederland nog steeds geen verschil gemaakt word tussen racisme en een vrije keus om met wel of niet met iemand om te gaan is verbijsterend. Ik mag toch zelf bepalen of ik om wil gaan met iemand uit een andere cultuur - en of ik dat nou wel of niet een prettige cultuur vind is niet relevant. Soms vind ik mensen gewoon irritant of vervelend - waar ze ook al vandaan komen.

Deze mensen komen allemaal hierheen omdat het "daar" niet goed is.

Vervolgens besteden al hun tijd om "hier" - gelijk te maken aan "daar"

Helaas - Wij vinden "hier" nou net zo prettig en willen ook niet naar "daar"

En jullie cultuur is me worst - wij hebben onze eigen "hier".

Dus of je past je aan - dan wel Schiphol kan een hele logische oplossing zijn.

Terug naar "daar" en je eigen cultuur die je zo prettig vind.

We zullen jullie missen