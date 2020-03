Weet u nog, vlak voor corona, toen het grootste probleem in dit land was dat een journalistiek programma woorden in de mond van een politicus legde, die hij nooit heeft uitgesproken? En dat die politicus toen dat programma voor de rechter sleepte, om de dikastocratie te laten oordelen over de bandbreedte van het begript 'parafrase'? Nou, mooi was die tijd zouden we nu willen zeggen. Hadden we iedere dag maar zo'n nutteloos kort geding in plaats van de huidige pandemie-lockdown waarin een klein hysterisch deel van het land MASSAMOORDENAAR staat te roepen naar RIVM, Rutte & een paar boswandelaars terwijl de rest van het land in targeted lockdown rustig wacht tot de lente het overneemt van het leed, en deze heftige griepgolf achter ons komt te liggen. Nou ja, laten we dan maar als lichtpuntje zien dat om 14:00 uur de uitspraak van de rechter in het kort geding tussen Baudet & Buitenhof schriftelijk gedropt wordt op rechtspraak.nl. Om 1400 uur, dus perfecte timing voor wie geen zin heeft om de RIVM-site te F5'en. Wie zou er winnen, doet het er überhaupt nog wat toe en onthou vooral: NIET PARAFRASEREN, alleen letterlijk citeren!