Even voor de duidelijkheid: wij zijn geen virologen juristen, dus die uitspraak van de Raad van State dat Eric van der Burg zijn besluitmoratorium voor 'vreemdelingen uit de Palestijnse gebieden' (wat trouwens ook inhield dat uitgeprocedeerde Palestijnse asielzoekers niet werden teruggestuurd, en het gaat kennelijk over "enkele tientallen" aanvragen) beter moet motiveren, zal heus wel kloppen. Maar toch voelt het een beetje gek. Op deze uitspraak van de rechter volgde namelijk direct enorm gejuich uit de linkerkant van de Kamer, sterker nog, Kati Piri zegt dat PvdA-GL dit ook al in de Tweede Kamer af wilde dwingen. Oftewel: over een politieke vraag (wat doen we met Palestijnse asielzoekers?) komt geen definitief antwoord van onze gekozen volksvertegenwoordiging, maar van rechters die vinden dat Van der Burg uit had moeten gaan van "de meest actuele informatie" (whatever that may be). Wij hadden altijd geleerd dat bij de scheiding der machten hoort dat Kamerleden geen commentaar geven op uitspraken van rechters (dat vinden wij trouwens een onzinregel, red.) maar al die mensen die dezer dagen zo druk zijn met de bescherming van de rechtsstaat zouden zich toch ook wel even achter de oren moeten krabben of het Nederlandse asielbeleid laten bepalen door iedereen behalve de meerderheid van Tweede Kamer en/of het demissionaire kabinet nou zo'n goed idee is.