Heel goed dat minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) onmiddellijk zijn Jordaanse collega Ayman Safadi even belde nadat die van woede uit z’n keffiyeh was geknapt over de opmerkingen van PVV-leider Geert Wilders. De woestijnmonarchie kent bepaaldelijk geen democratische traditie. Volgens de meest recente Democracy Index van The Economist staat het land op plek 122 wegens autoritair regime met bedroevende scores qua verkiezingen, burgerlijke vrijheden en eigenlijk alles wat het democratische vrije westen zo superieur maakt. Ter vergelijking: Nederland neemt de negende plaats op de lijst in, zelfs Pakistan, Rwanda en Kirgizië zijn democratischer dan het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië.

Jordanië staat enigszins welwillend tegenover de Palestijnse zaak sinds de eerste koning Abdoellah I in 1951 werd vermoord door een nationalistische Palestijn. Dat vonden ze toch wel wat ver gaan, ook omdat Israël nog in zee moest worden gedreven, natuurlijk.

Maar niemand houdt écht van de Palestijnen dus ook Jordanië niet. Het land herbergt er ruim twee miljoen maar dat wil niet zeggen dat ze rotzooi mogen trappen. In april waren er reeds 1500 pro-Palestijnse demonstranten in de koninklijke kerkers verdwenen. Eén van de redenen voor Amman om voor de tweestatenoplossing te blijven pleiten: beter dat het hele Palestijnse soepie ten westen van de Jordaan blijft.

Na het belletje van Veldkamp doet Jordanië vrijdagavond een perscommuniqué uitgaan waarin gemeld wordt dat de lucht geklaard is. Er kan geen sprake van zijn dat de Palestijnen in Jordanië gaan wonen en Nederland is het daarmee eens. Quote over Wilders: “__Daarnaast benadrukte Safadi dat Jordanië geen aandacht schenkt aan loze, waardeloze praatjes van een extremistische racist.” Dat valt wel mee want de Jordaanse topdiplomaat kan het niet laten om in z’n begeleidende tweet toch nog wat over de PVV’er te zeggen: “De belachelijke opmerkingen van een radicale parlementariër over Jordanië en Palestina zijn precies dat: belachelijke onzin.”

Enter VVD Kamerlid Eric van der Burg. De zelfverklaard tegenstander van Geert Wilders is tegenwoordig woordvoerder Buitenlandse Zaken en wijdt vrijdagmiddag ook een tweet aan de affaire.