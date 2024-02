Festival moet wijken voor opvang asielzoekers

Eerste actuele beelden van het Prinsengrachtconcert 2024 te Amsterdam, alwaar de randstedelijke Tesla-elite in tenders en sloepen van een half miljoen witte wijnen van 40 euro (per glas) sipt, onder het genot van een mopje klassiek (door een Chinees, hokje inclusie ook weer afgevinkt) en een hijgerige NPO-camera. Helaas blokje Franse kaas, het festival aan de Amsterdamse grachten gaat NIET DOOR dit jaar. Locatie is gevorderd door Eric van der Burg (VVD) en het COA (VVD) voor de opvang van de nimmer aflatende asielinstroom. Zie figuur 1 onder.

Figuur 1

De arme Eric van der Burg, in de Telegraaf gisteren: Een inmiddels bekende vijand van demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is het festivalseizoen. Daardoor verliest hij tijdelijk terreinen waar in de winter migranten worden opgevangen. Daar komt nog bij dat de instroom juist richting de zomer doorgaans oploopt. „De grootste die afloopt is Biddinghuizen, dat gaat om meer dan 1000 plekken”, verzucht Van der Burg. „Voor 1 april moet die leeg zijn, dat is een grote klap.” U weet het misschien niet. Maar A Campingflight to Lowlands Paradise in Biddinghuizen is in de wintermaanden een gigantische alsook gezelllige familie-camping voor jongemannen of fighting age richting paradijs. Zie figuur 2 onder.

Figuur 2

De arme Eric van der Burg zit dus nu met de handen in het haar, en verzucht ook nog eens in alarmerend rood: "ER IS GEEN PLAN B." Zie figuur 3 onder.

Figuur 3