Wie dacht dat excellentie Marjolein Faber (asiel & migratie) KORTE METTEN zou maken met de BV Mensenhandel van VVD66 komt bedrogen uit. Tijdens de eerste week van haar bewindsperiode kwamen er ongeveer 800 instromiërs naar Ter Apel. Onder de voormalige asielstas Eric van der Burg waren dit maar 700 zomergasten. Een toename van +100. Burgemeester van de gemeente Westerwolde Jaap Velema is woensdag "positief-kritisch" in gesprek gegaan met de nieuwe minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV). Hij is positief over "de ambities en intenties" van Faber, maar heeft met name zijn zorgen geuit over de volgorde van de plannen van kabinet-Schoof. "Pas na het inperken van de asielinstroom kan de spreidingswet van tafel en een huurbeperking worden opgelegd", zo heeft Velema overgebracht. Enfin, AAN HET WERK FABER!!1!