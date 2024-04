Wat hier gebeurt is echt bizar. Daags na het opstappen van de noodklokluidende COA-baas Johann Velkers in het overvolle Ter Apel propt Eric van der Burg Ter Apel nog een stukje overvoller. Liefst 295 ericvanderburgers teveel in Ter Apel op zaterdag, en omdat 15.000 euro belastinggeld (per dag) niets is voor de gewillige beulen van Justitie en Veiligheid gaan de zondag en de maandag ook maar weer ruimschoots over de boetegrens.

Uit Dagblad van het Noorden van vorige week: 300-400 enge mannetjes

Wat er in Ter Apel gebeurt is onverantwoord, zegt Velkers. Vanwege de werkdruk en de veiligheid. De veiligheidssituatie is ‘slecht’. „Er zijn veel incidenten, en ook heftige incidenten. Onder asielzoekers onderling wordt het gewelddadiger, maar ook steeds vaker richting beveiligers. Ook wat er daarvoor gebeurt is ernstig: constante scheldpartijen, met de vingers snijbewegingen langs de keel maken. Ik hoor medewerkers zeggen: ‘We zijn het ondertussen gewend’. Dat is niet normaal.”

Die oplopende spanning heeft te maken met de vele mensen die worden opgevangen in kleine ruimtes, en met de populatie: in Ter Apel verblijven ongeveer 300-400 structurele ‘overlastgevers’. „Die jongens wordt geen strobreed in de weg gelegd. Wij mogen ze niet opsluiten, niet fouilleren, niet visiteren. We mogen ze zelfs niet op straat zetten.”