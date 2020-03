OK, leuke mediaroddel over die arme Natalie Righton. We parafraseren uit de geruchtenmachine: nadat ze bij de Azijnbode al bedankt had om Chef Buitenlandkatern te worden omdat ze dacht naar Buitenhof te mogen, werd haar pilot-opname alsnog door de VPRO afgewezen. Pas na dreiging met een kort geding (!) mocht ze toch als presentatrice haar opwachting maken. Om vervolgens in haar debuut meteen een tamelijk ranzig racistisch debatcitaat over 'het vervangen van het blanke Europese ras door Afrikaanse migranten' aan Thierry Baudet toe te schrijven. Baudet, niet normaal gesproken wel vies van rechtsstatelijke bemoeienis met de politiek, eiste onder dreiging van een kort geding binnen een uur een rectificatie, want dat heeft hij in de Tweede Kamer nooit gezegd. Nou, die rectificatie kwam niet. Er kwam alleen een tamelijk absurde reactie van Buitenhof, waarin ze zeiden dat minister De Jonge de woorden van Baudet óók fout had begrepen, dus dat zij het daarom ook mochten.

Dus vandaag staan Thierry Baudet en zijn oude werkgever Buitenhof om 10 uur tegenover elkaar in de rechtbank. Onze stijlloze Toto-voorspelling in dit wedstrijdje tomeloos touwtrekken? De kapitein van de Renaissancevloot heeft enerzijds een flinke kerfstok vol twijfelachtige uitspraken. Bootsmeisjes van het vlaggenschip van de Staatsomroep hebben anderzijds alle recht en ruimte om te parafraseren. Maarrr: Het lijkt toch tamelijk clear cut in dezen dat Baudet nooit heeft gezegd wat Natalie Righton beweerde dat hij zei, en dat had Buitenhof prima binnen een uur kunnen erkennen. Voilà. Deden ze niet, derhalve: kort geding. Waarin Baudet ditmaal volgens de letter feitelijk gelijk heeft, maar in de geest der D66-dikastocratie in het ongelijk gaat worden gesteld. Livetweets na de breek.

UPDATE: Klaar. Er kwamen aardig wat citaten naar boven die Baudet wél gezegd heeft, en die een parafrase kunnen verklaren. Maar feitelijk zei hij in het debat niet wat Righton hem aanwreef. Uitspraak over twee weken, 25 maart, schriftelijk want dat is moeilijker onjuist te parafraseren.

Hypocrisie is een eenrichtingsstraat

Het Gewraakte Citaat van Naat:

En wat Baudet in werkelijkheid zei: