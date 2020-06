En die evengoed in strijd is met her EVRM. Even opzoeken:

ARTIKEL 8

Recht op eerbiediging van privé-,

familie- en gezinsleven

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan

in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is

voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in

het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid

of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de

rechten en vrijheden van anderen.

(Nou met de economoe houden ze bepaald geen rekening)

ARTIKEL 11

Vrijheid van vergadering en vereniging

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering

en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met

anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen

aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere

beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn

voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk

zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare

veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare

feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede

zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van

anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen

worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden

van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat

van de Staat.

(Sanenkomen=vereniging)

ARTIKEL 17

Verbod van misbruik van recht

Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd

als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht

inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te

verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag

zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan

bij dit Verdrag is voorzien.

(en dat doet die anderhalvemeterwet dus echt wel)

Bron: www.echr.coe.int/Documents/Convention...