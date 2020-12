Nou, nou, nou! "Om angst en lafheid te vermommen als een verwijt aan anderen". Dat is makkelijk gezegd in je stukje...

We leven in een wereld/land waar de overheden niet in staat zijn gebleken om bescherming te bieden tegen hele boze en vooral ook daadkrachtige 'mensen' die je keel doorsnijden als ze het niet met je eens zijn. Ergo: ernstige uitwassen van de islam van te voren aan te pakken lukt niet en dus lijkt het me logisch dat je even niet alles over dat geloof plaatst. We hebben hier zelfs met een Europa te maken dat juist nog veel meer van dit soort vrijheidvanmeningsuiting-strijders aantrekt. Ik zou, als ik in de schoenen stond van cartoonist of cabaretier, ook even niet meer en plein publiek met naam en toenaam de profeet beledigen. Daar komt niets dan narigheid van.

Aan het einde van de dag wil je gewoon lekker met je dochter, zoon, hond en vrouw samen op de bank gelukkig zijn. Dan is het maken van een spotprent, ook al is die nog zo waar, misschien even niet zo belangrijk.

Ik vind het ontmaskeren van een geloof dat hier absoluut niet hoort in extreme (en vaak zelfs al milde) vorm een taak van de overheid. Niet van die zogenaamde persona non grata voor moslims en linkgekkies. Dus schrijver van dit stukje dapperheid, ik zou mijn pijlen maar eens gaan richten op de echte lafaards, en dit onvermogen niet willen schuiven in de schoenen van mensen die graag gewoon oud willen worden.