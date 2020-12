Wat mij de laatste tijd opviel aan Diederik Ebbinge is dat hij mogelijk nauwelijks acteert in promenade en de luizenmoeder. De typetjes zijn overigens bijna identiek. Dit is voor een groot deel de echte Diederik Ebbinge, vermoed ik. Een meelijkwekkende sukkel, die vooral heel erg laf is. Dat is niet erg, want ik kan er erg om lachen. Misschien een idee om komieken gewoon hun ding te laten doen en er verder niet teveel aandacht aan schenken. Het is een komiek, geen denker.