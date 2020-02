Maar toch voor de vorm even de officiële cijfers: 24,607 besmettingen, 23,260 vermoede gevallen, 494 doden en 1,010 herstelden. Maandag constateerden we dat crematoria veel harder lijken te draaien dan het officiële dodental zou verklaren, en ook vandaag stapelen de lichamen zich weer op. In dit topic vier nieuwe videocompilaties, eentje van rondslingerende lichamen, eentje van mensen die door barricades rammen of anderszins de quarantaine proberen te ontsnappen, eentje van mensen die met bijzonder harde hand in ambulances gewerkt worden en eentje van massale sproei-operaties met disinfectant. Eerst de onderstaande compilatie. Opent vrij psychedelisch met een zingende man op een verlaten gang waar zo'n 12 lichamen opgelijnd liggen. Dan dit filmpje waar in een ziekenhuis in Wuhan twee lichamen in een behandelruimte en twee lichamen in de wachtruimte liggen te, ja, liggen. Vervolgens dit filmpje waar een lichaam weer met de grootstmogelijke haast in een busje naast vier andere lichamen gehesen wordt.

En dan afgesloten met het belangrijkste filmpje, namelijk een gesprek met een (hoestende) vrouwelijke arts uit Wuhan. Strekking: 'We hadden 6 tot 7 doden in twee dagen. De funeral homes konden ze niet komen halen, dus de lichamen blijven in onze emergency wards, die nu op een begraafplaats lijken. In die omstandigheden ontbinden de lichamen sneller en verspreid het virus zich sneller. De overheid zegt dat er in ons plaatsje maar 40 doden zijn, maar het zijn er veel meer. We hebben minstens 1 of 2 sterfgevallen per dag, en dat is in ons kleine ziekenhuisje alleen al. Kun je nagaan hoe het bij de grote ziekenhuizen is. Bovendien krijgen we te weinig testkits om vermoede gevallen te diagnosticeren, terwijl we heus wel weten dat het besmette gevallen zijn, maar we kunnen het alleen als 'vermoed geval' registreren.'

Ondertussen dobbert er voor de kust van Japan een cruiseschip rond met 3700 passagiers, van wie drie gewone Nederlanders. Tien medepassagiers zijn besmet, maar "er zijn nog geen aanwijzingen dat de Nederlanders besmet zijn met het virus, zegt een woordvoerder van het ministerie." Drie andere nieuwe compilaties en nog wat verdrietige losse Twitter-filmpjes, na de breek.

Mensen rammen door politie-barricades

Steeds meer mensen besluiten de quarantaine te ontvluchten. Opvallend aan de eerste twee ontsnappingen per auto is dat het lijkt dat de politie ze laat gaan zodra ze voorbij de barricade zijn. Deze arme donders die het per vrachtwagen probeerden redden het helaas niet. En hoe het dit gezin vergaat dat zichzelf over een brug tilt weet ook niemand, maar ze lijken in ieder geval wel een grens over te steken.

Hardhandige arrestaties du jour

Misschien een van de redenen dat mensen de quarantaine proberen te ontvluchten, de medische diensten zijn nogal hardhandig zodra je verdacht bent. In het eerste filmpje wordt deze makker te te Kunshan, Jiangsu, door vijf Hazmats een ambulance in getrapt. In het tweede filmpje ziet u wat daaraan vooraf ging. Een geheel vermoedelijk besmet gezin wordt thuis door een heel team met harde hand opgehaald voor opname, maar de vader "verzette zich fel".

Spray 'n Pay

Bovenstaande filmpjes allemaal van bij Harry Chen PhD vandaan, die er nogal een handje van heeft dissonante commentaren bij filmpjes die waarschijnlijk wel echt zijn te plaatsen. Maar deze durven we wel aan. We weten nog altijd niet met wat er nou precies gespoten wordt, maar gespoten wordt er. Bron filmpje 1, 2, 3, 4 en 5.

De tragiek

Nog meer tragiek: hele familie moet in quarantaine, meisje blijft thuis

En nog meer, niet te doen

Niet geverifieerd, maar djeez.

Niet heel duidelijk wat hier speelt, maar geen beste optics

Mooi