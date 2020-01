De nieuwe(re) filmpjes die we tegenkwamen hebben we onderstaand even achter elkaar gezet. Videos van dag I , II en III hier.

Zie hier voor live updates over slachtoffers en besmettingen. Lege straten en lege supermarkten, behalve de supermarkt waar Chinese premier Li Keqiang rondgeleid wordt, want die is stacked. Al gaan er dan ook weer veel (staats-tv-)filmpjes rond van goed gevulde supermarkten in Wuhan zonder dat er een premier rondwandelt, dus het is moeilijk een beeld te krijgen van de voedselvoorraden. Het derde bovenstaande filmpje van mensen die onder de rolluiken door rijst proberen te pakken en dit soort scrambles liegen er in ieder geval niet om. Het tweede bovenstaande stuiptrekking-filmpje is trouwens confirmed afkomstig uit hetzelfde ziekenhuis als waar naar verluidt drie lijken in de gang lagen.

Onderstaande montage opent met vermeende beelden uit Wuhan, waarbij een man met harde hand afgevoerd wordt en op de achtergrond knallen te horen zijn. Volgens sommigen wordt er door ordetroepen in de lucht geschoten om orde te houden, volgens anderen is het vuurwerk. Daarna klaagt een zuster dat haar beschermende kleding al kapot was voordat ze het uit de verpakking haalde. De video erna is een man die naar verluidt boos is dat een ziekenhuis in Wuhan de opname van zijn stervende familielid weigert, omdat er te weinig bedden en zuurstofflessen zijn. Het laatste - en ongeverifieërde - filmpje toont een menigte met koffers en gezichtsmaskers die zich ergens heen haast. Het is vooralsnog onduidelijk wat het filmpje precies toont.

Ondertussen slingert de paniek-epidemioloog - die vorige keer een viraliteitscoëfficiënt van 3.8 verkondigde - nu een mogelijk viraliteitscoëfficiënt van 3.3 tot 5.4 de wereld in. Onder de clausule dat het geen peer-reviewed studie is, maar toch. Ook gaat deze nieuwe ongeverifieërde voice message rond, waarin gezegd wordt dat er ook mensen overlijden terwijl ze vlak daarvoor geen symptonen vertoonden. Hetgeen weer aan zou sluiten op wat deze Chinese arts hier tegen een kleine menigte zou zeggen, namelijk dat mensen het virus over kunnen (over)dragen zonder symptomen te vertonen. Dit alles maakt de ongeverifieërde berichten van zusters dat er in werkelijkheid al rond de 100.000 besmette mensen zijn, toch weer iets aannemelijker. Let op, deze simulatie door de Bill Gates Foundation is géén daadwerkelijke voorspelling van het Coronavirus.

In ongeverifieerd filmpje vertelt Wuhan-burger dat het allemaal veel erger is.

Livestream bouw noodziekenhuis Wuhan