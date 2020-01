Volgens *officiële* cijfers in China inmiddels 41 doden en wereldwijd 1354 patiënten waarvan 237 in kritieke toestand. SkyNews meldt dat er inmiddels 18 Chinese steden in lockdown liggen, waarmee zo'n 56 miljoen mensen in quarantaine leven. Er zijn drie gevallen bevestigd in Frankrijk, de patiënt in Bordeaux zou volgens het ziekenhuis "tegen de artsen gezegd hebben dat hij via Nederland naar Frankrijk was gereisd, maar het RIVM stelt dat hij niet in Nederland is geweest."

Ondertussen gaan deze twee draadjes van epidemioloog dr. Eric Feigl-Ding (heeft zelfs een eigen wiki) moeilijk hard. Strekking: 1) sommige virusdragers vertonen geen symptomen. "New research on the Wuhan coronavirus has found the virus may be present in the lungs of individuals with no obvious symptoms (...)," wat de inperking natuurlijk nogal wat moeilijker maakt. 2) dr. Ding citeert een (non-peer reviewed) studie die het Coronavirus een viraliteitscoëfficiënt van 3,8 toeschrijft. De studie concludeert dat maatregelen 72-75% van de transmissies moeten voorkomen om de groei van het virus te stoppen, maar dat slechts 5,1% van de gevallen geïdentificeerd worden. Ding stelt verderop dat zelfs als 3,8 een te hoge schatting blijkt (er bestaat ook een ongepubliceerde schatting van 2,5) dit nog steeds superhoog is. Veel hoger dan de 1,8 van de Spaanse Griep die in 1918 zónder moderne transport-infrastructuur 50 tot 100 miljoen mensen doodde. Dit draadje nuanceert dr. Dings bevindingen, en benadrukt dat de onderzoekers van het geciteerde artikel hun viraliteitscoëfficiënt naar 2,5 bijgesteld hebben.

Dit volstrekt ongeverifiëerde filmpje van een vermeende Chinese zuster gaat rond, waarvan de vertaling-consensus lijkt dat ze zegt dat er in Wuhan 90.000 (!) geïnfecteerden zijn. Ook deze ongeverifëerde voice message van een vermeende Chinese zuster zegt iets langs dezelfde lijn: "The infection is much more horrible than reported on TV. There are so many cases. Docters have estimated about 100.000 infected. We have more than 10 doctors here, and each doctor has treated more than 100 infected people in 1 day. Many of them will not make it (...). We are on our own."

Er is ook goed nieuws, de eerste patiënt uit Zhejiang is genezen. Ondertussen bouwen ze in Wuhan als echte strijders door aan dat noodziekenhuis dat in 14 dagen uit de grond getrokken moet worden.