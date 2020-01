In China is het *officiële* dodental inmiddels opgelopen tot 26, het aantal besmettingen tot 830 en het aantal vermoedde besmettingen tot 1072. 14 steden zijn in lockdown en naar verluidt zijn er minstens 50.000 Chinese militairen onderweg naar Wuhan om de stad hermetisch af te sluiten en de orde te bewaren. Ook werd in Wuhan gisternacht begonnen aan de bouw van een compleet nieuw ziekenhuis, waarvan het plan is dit binnen 10 dagen vanuit het niets uit de grond te trekken, indrukwekkende beelden hier.

Bovenstaand filmpje opent met dit fragment dat inmiddels van Weibo is verdwenen en via WeChat wordt gecensureerd, en claimt dat er drie overleden patiënten op de gang liggen, midden tussen wachtende patiënten. Daarna een deel van dit filmpje van een arts die het allemaal niet meer trekt, zie vertaling hier. Vervolgens deze mistroostige nieuwjaarswens van vijf zusters in Wuhan's People's Hospital: "We're here, don't worry [and celebrate Spring Festival]". En dan afgesloten met de eerste beelden van Chinese pantserwagens en soldaten in Hazmat-pakken die met assault rifles op de borst bijdragen aan de goede orde. Onderstaand een compilatie van vooral heel veel mensen die omvallen, al dan niet extreem dicht in de buurt van andere mensen met niets dan een mondkapje om zich te beschermen. Een duiding van de (censuur op) Chinese socials door Nederlandse Sinoloog @Manya Koetse na de breek.

Zou het allemaal erger zijn dan we te zien krijgen? Of zijn we het over anderhalve maand weer vergeten. De World Health Organization vindt het te vroeg om te spreken van een "global emergency", toelichting door woordvoerder na de breek.

UPDATE: Minister Bruno Bruins (vvd) vandaag: "De kans is klein dat het virus de oversteek naar Europa maakt." NU: CORONA IS IN EUROPA! En wel in Frankrijk: een patiënt in Parijs en een patiënt in Bordeaux. We gaan er allemaal aan.

UPDATE: AAARGH. Een van de Fransen is vanuit Wuhan VIA NEDERLAND gereisd.

ONZE Manya Koetse duidt de sfeer op de Chinese socials

Er is ook goed nieuws op de Chinese staats-tv!

Nog geen 'global health emergency' volgens WHO

Ground Zero

