Eerst nieuws vanaf de Italiaanse kust, want daar zitten 6000 mensen vast op een cruiseschip dat voor anker ligt met een mogelijke Corona-besmetting aan boord. Een 54-jarige Chinese vrouw en haar echtgenoot worden op het schip in quarantaine gehouden. De eerste testen zijn overigens negatief en sluiten het Coronavirus uit.

De bovenstaande montage opent een nieuw ontsmettingsfilmpje, gevolgd door maar weer een omgevallen Chinees. Dan een oneindig verdiend eerbetoon aan de zusters en deze sneeuwtekening van China's strijders. Niet alleen zijn ze volkomen overwerkt, ze worden ook meer dan eens zelf ziek. Zie dit filmpje van een arts/ziekenhuis-directeur te te horen krijgt dat een bevriende arts/ziekenhuisdirecteur van verderop het virus te pakken heeft. Het vijfde filmpje in de montage is de zoveelste omgevallen Chinees, het zesde filmpje is een mevrouw zonder mondkapje die naar verluidt expres op producten aan het hoesten is en gearresteerd wordt. Filmpje 7 is een andere dame zonder mondkapje die hardhandig een ambulance in gewerkt wordt. Vervolgens deze strijders die hun eigen next-level gezichtsmaskers maken, en daarna deze klootzak die expres in het gezicht van zuster probeert te hoesten.

Dan komen we terecht bij een fenomeen dat we al eerder ongeverifieërd voorbij zagen komen, maar inmiddels brengt mega-blauwvink Radio Free Asia het ook: mensen maken gebruikte mondkapjes 'schoon' en verkopen deze vervolgens door. Hier gebeurt naar verluidt hetzelfde in Tai Wai, Hong Kong. Levensgevaarlijk, maar niet zonder reden, want het laatste filmpje uit de montage toont een mensenrij van honderden meters, die allemaal braaf staan te wachten om een aantal nagenoeg uitverkochte mondkapjes te kunnen kopen.

Onderstaand vijf ongeverifieërde filmpjes (1,2,3,4,5) die rondgaan en claimen een ongebruikelijke toevlucht van kraaien te laten zien boven de provincie Hubei, waarin ground zero Wuhan ligt. Ook zouden er in Wuhan muggen verschijnen (0:32), wat zeer ongebruikelijk is tijdens de winter. Geen idee wat het zou betekenen mochten de beelden authentiek zijn, maar de 'bronnen' van de filmpjes speculeren dat ze op de lijkengeur afkomen. Dit ongeverifieërde lugubere filmpje claimt de achterkant van een crematorium in Wuhan te tonen, de gele zakken zouden gebruikte body bags zijn. Na de breek begint zelfs een NOS-verslaggever te twijfelen aan de officiële cijfers en speculeert dat het werkelijke aantal besmettingen vele malen hoger ligt.

Instant update: Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft inmiddels een volkomen negatief reisadvies afgegeven voor de provincie Hubei, voor de rest van China geldt "alleen noodzakelijk reizen". KLM schrapt na het weekend alle vluchten van en naar China.

Update 20:45: De WHO roept een International Public Health Emergency uit.

Update: Het aantal vermoedde infecties staat op 12,167.

Als zelfs NOS-verslaggevers ter plaatse het niet meer vertrouwen

Netflix-kijktip met verdachte releasedatum (22 januari): 'Pandemic'

Maar werken die mondkapjes wel?

Strijders

