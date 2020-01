De meeste nieuwe beelden verschijnen onder Chinese hashtags, dus we zijn veelal afhankelijk van Google Translate. Het maakt het verifiëren er ook niet makkelijker op. Montage opent met dit fragment waarin mensen in Jiujiang direct naar de fabriek afreizen voor gezichtsmaskers, die elders nergens meer te verkrijgen zijn. In filmpje 2 is er iemand omgevallen, in filmpje 3 ook, in filmpje 4, ja, ook, maar dan in Shanghai. Filmpje 5 betreft een verwarde man in het Princess Margaret Hospital te Hong Kong, "He had high fever & history of mental illness. He walked to the nurse station, took off his face mask & even attempted to run away from the hospital. He later lay on the floor yelling "Restrain me! Restrain me!" Since most medical staff in the ward were female, no one dared approaching him due to high risk of being physically assaulted." In het afsluitende dobberfilmpje proberen mensen uit Hubei via een rivier aan de quarantaine te ontsnappen, want je bent jong en je wilt wat. Er gaan ook een hoop dubieuze filmpjes rond, waarbij er veel te weinig maskertjes gedragen worden door omstanders om recent te kunnen zijn, zie voorbeelden hier, hier en hier.

Ondertussen ging het aantal *officieel gediagnosticeerde en gepubliceerde* infecties in 24 uur van 2,887 naar 4,515. Dat is een toename van 56%, en het aantal doden steeg met 29% naar 106. Een (hobby-)vergelijking tussen de infection rate van SARS en destijds en het Coronavirus nu, stemt ook weinig hoopvol. En dan wijst epidemioloog dr. Doom ons er ook nog eens op dat het virus van de eerste zes geïsoleerde patiënten (woonden in hetzelfde huis) geen identieke virussen zijn. Dit zou erop wijzen dat het virus muteert en dit zou het inperken van het virus aanzienlijk moeilijker maken. De Lancet-studie die hij citeert concludeert dat het in feite een compleet nieuwe vorm van het virus is, die niet door natuurlijke 'recombination' kan zijn ontstaan: "Our study rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event." Hij benadrukt dat hij geen complottheorieën "zonder bewijs" wil steunen, m a a r... bioengineering. En die Duitser die besmet is geraakt, is zelf dus nooit in China geweest. Hij is besmet door een collega die op 23 januari weer terugvloog naar China.

Maar goed, ongeacht de bron. Zolang dragers van het virus tijdens de incubatieperiode anderen kunnen besmetten zónder symptomen zoals koorts te vertonen, dan hebben al die grenscontroles met thermometers eigenlijk ook helemaal geen zin. Heel misschien, is een beetje constructieve paniek dus eigenlijk wel op z'n plaats.

Kennen we dit raadseltje trouwens nog? Als een groep waterlelies elke dag in omvang verdubbelt, en het 48 dagen zou duren voordat het hele meer bedekt is, op welke dag is het meer dan voor de helft bedekt? Antwoord. Heel veel meer foto's en video's na de breek.



UPDATE: Er zijn drie nieuwe gevallen bevestigd in Duitsland, waarmee de teller daar nu op 4 staat. Ook zij zijn collega's van de eerder genoemde overgevlogen Webasto-medewerkster.

