Objectiviteit was ooit het hoogste doel, en tevens vaak een onhaalbaar doel want mensenwerk, maar men streefde er wel naar.

Blijkt de computer er niet beter vanaf te komen, want ook dat is mensenwerk.

En dat mensenwerk gaat nu wel heel erg de mist in.

In de VS wordt er in journalistieke en academische kringen openlijk gepleit om die objectiviteit definitief te defenestreren.

"journalism needed to “free itself from this notion of objectivity to develop a sense of social justice.”"

"“journalists as activists because journalism at its best — and indeed history at its best — is all about morality.”

“believe that pursuing objectivity can lead to false balance or misleading “bothsidesism” in covering stories about race, the treatment of women, LGBTQ+ rights, income inequality, climate change and many other subjects. And, in today’s diversifying newsrooms, they feel it negates many of their own identities, life experiences and cultural contexts, keeping them from pursuing truth in their work.”

"Now, objectivity is virtually synonymous with prejudice."

“What we found has convinced us that truth-seeking news media must move beyond whatever ‘objectivity’ once meant to produce more trustworthy news.”

Ach, lees zelf verder maar verder: Woke als excuus om objectiviteit de nek om te draaien. De politieke doelen achter woke worden steeds duidelijker.

How to produce trustworthy news without “objectivity”

(By Leonard Downie Jr., Weil Family Professor of Journalism and Andrew Heyward, Research Professor, ASU Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication | Thursday, Jan. 26, 2023)

(vanaf pagina 32 krijg je het "trusworthy news playbook)

cronkitenewslab.com/digital/2023/01/2...