En we hebben ook geen zin meer ons te verwonderen over wat het nu weer kan. Maar "GPT-4o (“o” for “omni”) is a step towards much more natural human-computer interaction—it accepts as input any combination of text, audio, and image and generates any combination of text, audio, and image outputs. It can respond to audio inputs in as little as 232 milliseconds, with an average of 320 milliseconds, which is similar to human response time in a conversation."

Het spook in de machine kan nu met menselijke snelheid reageren op textuele en audiovisuele prikkels, en doet dat met de stem van een ovulerende Scarlett Johansson. Kortom: het is over voor de vrouwen, en dan moet OpenAI die investering van $7 biljoen (7 maal Nederlands bnp) voor het ontwikkelingen van Artificial General Intelligence nog krijgen.

Vertier na de breek.