People don’t get just how post-economic Sam Altman personally is. He's been very wealthy for a very long time; he doesn't care about more money – he wants to live in an entirely different world. He'll spend anything to achieve AGI and knows it could usher in a post-economic era. pic.twitter.com/VwX22Q2kYS

Aldus deze Reuters Exclusive: "ChatGPT-maker OpenAI is working on a plan to restructure its core business into a for-profit benefit corporation that will no longer be controlled by its non-profit board, people familiar with the matter told Reuters, in a move that will make the company more attractive to investors. (...) Chief executive Sam Altman will also receive equity for the first time in the for-profit company, which could be worth $150 billion after the restructuring as it also tries to remove the cap on returns for investors, sources added."

Tegelijkertijd stapten ook drie topbestuurders op, te weten """CTO""" Mira Murati, chief research officer Bob McGrew en vicepresident of post-training Barret Zoph.

Voor het geld hoeft Sam het al een tijdje niet te doen, hij had ook zonder dit aandelenpakket in OpenAI altijd wel een Sultana in z'n rugzak - zie onderstaande tweet. Hij krijgt dus zo'n 7% van zo'n $10 miljard van een bedrijf dat nu zo'n $150 miljard waard is, maar waar het hem om lijkt te gaan is dat een winstoogmerk het aantrekken van de benodigde $7 biljoen voor het ontwikkelen van AGI waarschijnlijker maakt.

Sam is van mening dat AGI $100 biljoen ($100.000.000.000.000 honderdduizendmiljard dollar) aan welvaart kan creëren, hetgeen het wereldwijde gdp zou verDUBBELEN.