It’s terrible but I still think it’s wild that this can all be done with AI. Imagine in 6 months…

Wat bovenstaande video zo bijzonder maakt is dat het die organische 'chaos' van een uit de losse hand geschoten selfie-video zo feilloos vangt. Zowel de camera als persoon bewegen. En dat leidt ertoe dat zelfs 'kenners' een beetje ontregelde. 'Maker' Beck, die zelf de persoon is waarvan bovenstaand dus een AI-versie aan het woord is, licht toe: "This video looks more “realistic” than the other ones out there because I worked around her “pre set” expressions. That’s really where the skill is. Still very much a human touch, just on the backend." Kortom, kwestie van goed 'prompten'. Maar laten we toch wel blijven waken tegen begrippen als 'prompt engineer' en 'prompt artist', want het blijft slechts een kwestie van zo'n maximaal zo'n vijf zinnen schrijven.

Maar goed, bovenop deze AI-ontwikkeling komt nu dat kunstenaars aan de haal zijn gegaan met OpenAI's videogenerator Sora, wat resulteert in opnieuw toch wel heel indrukwekkende text-to-video producties. Vooral 'Airhead' komt binnen - zie na breek. Uiteraard is OpenAI ook al begonnen met hun grondinvasie van Hollywood.