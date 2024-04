Today, @CocaColaCo and @Microsoft announced an expanded partnership, including a $1.1B commitment from Coca-Cola to the Microsoft Cloud and its generative AI capabilities to help “quench their thirst” for innovation. Learn more: msft.it/6019YH1QR

Noot vooraf: Microsoft zit voor zo'n $13 miljard in marktleider OpenAI - dan leest Microsofts eigen toelichting van de deal iets makkelijker. "Through the partnership, the companies will jointly experiment with groundbreaking new technology like Azure OpenAI Service to develop innovative generative AI use cases across various business functions. This includes testing how Copilot for Microsoft 365 could help improve workplace productivity. (...) The company is currently exploring the use of generative AI-powered digital assistants on Azure OpenAI Service to help employees improve customer experiences, streamline operations, foster innovation, gain a competitive advantage, boost efficiency and uncover new growth opportunities.

Wat hier echt staat is dat OpenAI elke druppel uit die paar laatste nog niet vervangen economische eenheden voorheen bekend als 'werknemers' gaat persen en de marketingafdeling tegelijk gaat kijken of ze nog voor de kerst zo'n mooie Coca Cola-truck uit OpenAI's onvoorstelbare text-to-video generator Sora kunnen laten rollen.

Verder is dit hele persbericht ook gewoon een soort door Coca Cola betaalde branded content voor Microsoft. "Coca-Cola has migrated all its applications to Microsoft Azure, with most major independent bottling partners following suit."

Hard voor gewerkt, dat wel. Maar de echte klapper wordt natuurlijk wanneer OpenAI die investering van $7 biljoen (7 maal Nederlands bnp) ophaalt voor het ontwikkelingen van artificial general intelligence.