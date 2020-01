Bovenstaande filmpjes zien we vooral bij Chineestalige bronnen voorbij komen, en zijn inmiddels geverifieerd door Chinese staatskrant China Youth Daily. De krant benadrukt dat er inderdaad lokale politieagenten bij betrokken zijn bij het opsluiten van 'Wuhan Returnees' in hun eigen huizen, maar dat de landelijk overheid het moreel afkeurt en het bovendien illegaal is. Ook benadrukt de krant dat de locals hiermee zichzelf in gevaar brengen, want mocht blijken dat de terugkeerders inderdaad besmet zijn, de hulpdiensten ze dan heel moeilijk kunnen bereiken. Eerste filmpje in bovenstaande montage is dit filmpje dat rondgaat, waarin ongeüniformeerde officials Wuhan-terugkeerders in provincie Hubei opsluiten in hun huis. De volgende twee filmpjes betreffen de woning uit het staatskrant-artikel. In het filmpje daarna lijkt het alsof een heel portiek afgesloten wordt terwijl er rechtsboven twee mensen op het balkon staan, en in het laatste filmpje lijkt er ook weer een voordeur gebarricadeerd te worden in een ander trappenhuis. Ook de Daily Mail (ja-ha, we weten het, maar er bovenop zitten ze wel) wijst op de onderstaande trending foto die vermeende Chinese officials toont bij een banner voor een afgesloten huis met de tekst: "This household has members returning from Wuhan, please do not interact". Diezelfde tekst valt ook te lezen bij de bovenstaande barricades.

Onderstaande filmpje gewoon weer een montage van nieuwe beelden van omvallende Chinezen. De eerste naar verluidt in Jiulongpo District, de tweede waarschijnlijk in Nanning, de derde weten we niet precies, het vierde tafereel is Wuhan, daarna een taxichauffeur die een kuchende passagier die net uit Wuhan terugkomt uit z'n taxi jorist, afgesloten met een makker wiens tijd het allemaal wel zal duren en uit een metro gegooid wordt omdat hij geen mondkapje draagt.

Duitsland heeft inmiddels ook vier bevestigde besmettingen, maar er lijkt ondertussen ook goed nieuws. Staats-persbureau Xinhua pusht dat hun "Academie voor Sociale Wetenschappen" (?) een doorbraak heeft bereikt en nu een medicijn dat vermenigvuldiging van het virus remt op muizen test. Maar goed, daar staat tegenover dat: 1) het virus muteert, wat bestrijding veel moeilijker maakt. 2) Mensen het virus kunnen dragen én overdragen zonder dat zij symptomen als koorts vertonen, waardoor thermometen aan de grens helemaal geen zin heeft. En 3) volgens door China officieel gediagnosticeerde en vrijgegeven cijfers zijn er 'pas' 6K+ besmettingen, maar het werkelijke getal zou zomaar eens allang boven de 100.000 kunnen liggen. Dat zeggen inmiddels niet alleen radeloze zusters in ongeverifieërde voice messages, dat zegt bijvoorbeeld professor Neil Ferguson, public health-expert aan het Imperial College, nu ook: "My best guess now is perhaps 100,000 cases right now. It could be between 30,000 and 200,000. Almost certainly many tens of thousands of people are infected."

"This household has members returning from Wuhan, please do not interact"

Vigilantes houden Wuhan-bezoekers buiten de deur

WHO heroverweegt noodmaatregelen en komt morgen met een nieuw advies

