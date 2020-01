KOMT WEL HEEL DICHTBIJ NU. Marjon (59) en Toon (61) zaten in Finland drie uur lang in een busje met een Corona-drager, en zitten nu 24 uur in quarantaine om te worden getest op het virus. Ze vertonen vooralsnog geen symptomen. Aanstaande zondag komen 23 Nederlanders uit Wuhan aan in failed state België, dus dat zal ook wel los lopen. Maar goed, cijfers. China's VN-ambassadeur liet journalisten in Wenen per vertaler weten dat er 9,809 bevestigde besmettingen waarvan 1,527 in kritieke toestand zijn, plus nog eens 15,238 vermoedelijke besmettingen. Inmiddels zijn er 213 mensen aan het virus overleden en zijn 187 mensen van het virus hersteld.

Enfin, we hebben weer een rondje langs de Chinese socials gemaakt en de beste nieuwe videos bovenstaand voor u achter elkaar gezet. De terechte opener du jour: dit filmpje van Global Times waarin drones met luidsprekers mensen tot de orde roepen en hen gebieden hun mondkapjes te dragen. Mooi wel: "Yes auntie, this is the drone speaking to you" en "Hey beauty and handsome, wear your masks." Vervolgens deze getuigenis en beelden van een oudere man die Tongji Hospital te Wuhan overleden in zijn rolstoel zit. Daarna weer een aantal omgevallen inwoners, namelijk hier, hier, hier en hier. Het filmpje daarna toont twee nieuwslezers die naar verluidt over de epidemie berichten, waarna de mannelijke nieuwslezer herhaaldelijk begint te hoesten. Daarna dit filmpje van deze ingepakte zuster die een tirade afsteekt en zou zeggen dat het lijkt alsof ze al tien dagen koorts heeft en dat ze veel te weinig bedden en apparatuur heeft. En vervolgens extra WRANG afgesloten met dit blije staats-videootje over genezen patiënten of zo.

Dr. Doom wijst ons er zojuist op dat een nieuwe studie in The Lancet schat dat er in werkelijkheid in Wuhan alleen al 75,815 besmettingen zijn. Dit zou overeenkomen met meerdere ongeverifieerde voice messages van zusters uit Wuhan die vier dagen geleden zeiden dat er tussen de 90,000 en 100,000 besmettingen waren. Ook stelt de studie dat de "rate of increase" buiten China hoger ligt dan die in China zelf, en concludeert dat "On the present trajectory, 2019-nCoV could be about to become a global epidemic in the absence of mitigation." Mooie boel. Meer strijders na de breek.

Update: Nóg twee Duitse Webasto-medewerkers hebben het virus opgelopen. Het aantal infecties in Duitsland staat daarmee op 6, inclusief een van de kinderen van medewerkers. Één dame uit China was tijdens haar korte bezoek dus de bron van 6 besmettingen, nog voordat zij zelf symptomen ervoer. Die zette pas in tijdens de terugvlucht.

Update: Een nieuwe non-peer reviewed studie uit India betwijfelt over dit virus op natuurlijke wijze ontstaan is. "The finding of 4 unique inserts in the 2019-nCoV, all of which have identity /similarity to amino acid residues in key structural proteins of HIV-1 is unlikely to be fortuitous in nature." S P A N N E N D, want dat suggereert dat het een designer virus is. Zelfs dr. Doom vindt het een érg wild onderzoek, en roept "to replicate this study now before the world goes mad".

Nieuw ziekenhuis Wuhan bijna af

Strijders

Een gevallen strijder