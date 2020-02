Een kuchende man met een mondkapje in een doktersjas meldt ons dat ministeries morgen gaan melden dat de eerste 17 nobel teruggekeerde Nederlanders de opvanglocatie gaan verlaten, en naar een eigen verblijfplaats worden gebracht. Maar daarover morgen pas officiële berichtgeving. Journaliste Anouk Eigenraam (volgtip) is onder die Nederlanders, en nu nog in quarantaine.

Dan terug naar de bron/brandhaard. Voor de vorm toch eerst even de officiële cijfers: 17,489 bevestigde gevallen, 21,558 vermoede gevallen, 362 doden en 530 mensen herstelden. Maar, jongens, we gaan 'em hard callen: het officiële dodental is veel te laag. Keihard bewijzen kunnen we dat uiteraard niet, maar zelfs als het niet waar is, klopt het toch. Op 29 januari zagen we het voor het eerst voorbij komen bij blauwvink-journo William Yang, die een artikel achter een betaalmuur van het geblauwvinkte Initium Media* parafraseerde: "Credible Chinese media outlet @initiumnews interviewed people working at local cremation centers, confirming that many dead bodies were sent directly from the hospitals to the cremation centers without properly identifying these patients, which means there are patients who died from the virus but not adding to the official record. That shows the current death toll of 133 that we are seeing is way too low."

Vervolgens zagen we op 30 januari dit filmpje (tweede in de bovenstaande montage) dat naar verluidt de achterzijde van een crematorium toont, en waar de gele lijkenzakken uit de prullenbakken puilen, wat toch wel het beeld schetste dat die tent maximaal stond te loeien. Daarna zagen we vandaag dit filmpje (eerste in bovenstaande montage), waarin een man in 5 minuten 8 lijken in een busje filmt, daarna het ziekenhuis inloopt en daar een man live ziet overlijden, en vervolgens bij de uitgang ziet hoe er nog een lichaam het busje in gedragen werd. En dan deze twee filmpjes (laatste in bovenstaande montage), die Yangs verhaal lijken te onderschrijven: overleden patiënten worden met mach 15 afgevoerd naar het crematorium, en het enige afscheid is dat korte moment bij het busje, voordat de deuren dichtgaan. Chinese staatskrant Global Times dicteert het vandaag trouwens ook gewoon helder: "Bodies of #nCoV2019 victims should be cremated close by and immediately. Burials or transfer of the bodies not allowed. Funerals not allowed to avoid spread of the virus." Kortom, net als het aantal daadwerkelijke besmettingen, ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk vele malen hoger dan de officiële cijfers.

Onderstaand een tweede montage, met wat we vandaag toch weer tegenkwamen want oh oh. Deze HazMat-makkers met assault rifles ergens in Wuhan. Deze erehaag in Indonesië. Deze hardhandige spray-down. Deze classy lady zonder monkapje die niet in mondkapjes lijkt te geloven en door de politie afgevoerd wordt. Deze bepaald hardhandige ambulancedienst. Nóg een vechtpartij met een dame zonder mondkapje. En dan komen we aan bij de gevallen strijders du jour. Hier, hier, hier, hier, hier, hier in Hong Kong, hier, en hier.

