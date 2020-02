‘Laat ons het maar doen’, zei de EU, desperaat voor een positief PR-momentje in het weekend van Brexit, ‘Wij coördineren het ophalen van Onze Continentgenoten uit Coronië aan de Yangtze wel’. Nou, en dat gaan we weten ook. In een toestel met 250 passagiers met verschillende nationaliteiten (waaronder 15 Nederlanders), zitten 36 mensen die “symptomen” vertonen. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Agnes Buzyn vanavond in een persco gezegd. Een deel van de passagiers blijft in Franse quarantaine, 16 zijn op doorreis naar hun eigen land. Nederlanders zijn (per bus) naar Vlb Eindhoven onderweg en worden daar later vanavond nog verwacht. Een Nederlandse journaliste is aan boord, en twitterde een mooie reisdraad van Wuhan via Frankrijk tot aan Melsbroek (B). Theorieën over de herkomst van het virus laten we verder aan u, want wij zijn geen virologen.