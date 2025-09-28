achtergrond

DOCU - De hoogste brug ter wereld

625 meter - in China uiteraard

Het is zondag. U bent vrij als het goed is. Er is sport. Er is politiek. Het is mooi rustig herfstweer. Uitstekend moment om een uur lang naar een brug in China te gaan zitten kijken. Ooit hadden wij in Nederland de beste ingenieurs van de wereld, maar dat is allang niet meer zo - we hebben nu plastic doppen aan pakken melk en flessen frisdrank. Buigt u voor: de Huajiang Grand Canyon Bridge (Guizhou).

Tags: china, brug, ingenieurs
@Pritt Stift | 28-09-25 | 15:00 | 140 reacties

