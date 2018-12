Het was ons het jaartje wel. Weet je voor wie het ook het jaartje wel was? Voor huiscortoonist Cortés !

Fopfeministen, kwetshuilers, Sleepnetslepers, gemeenteraadsverkiezingen, het donorreferendum, Rutte, nepnieuws, iets minder nepnieuws, Brexit, Robje Jetten, Femke Halalsema, Marrekech en regiosnuisterijen, onze dappere huiscortoonist tekende zich bewapend met de scherpste pen van allemaal al lachend, huilend, verbaasd en getriggerd door nieuwsjaar 2018. We hebben weer genoten. Alhier, het Grote Cortoon Jaaroverzicht! (2016 hier, 2017 hier)

Opportunistische fopfotomomentjes van regressieve fopfeministen en van die Dipsaus-grietjes die pleiten vóór kopvodden, we hebben er een broertje dood aan. In Iran, dáár zitten de vrouwen die pas echt moeten vechten voor de vrijheid.

Cultuurmarxisme uitleggen. Cortés deed het in één Cortoon.

Iedereen en zijn moeder haatte de Sleepwet. Met hier nog Jeanine Hennis-Plasschaert (geen familie van Ronnie) die later van het schip werd gelazerd.

Het is bizar dat een Sleepwet kon worden ontworpen, het is beangstigend dat een politieke meerderheid hem wilde aannemen en het is dood- en doodeng dat het miljoenen burgers geen fuck boeit dat het gebeurde.

Roddel, achterklap en een harde strijd: bij de gemeenteraadsverkiezingen #GR18 vocht men elkaar de tent uit voor een plekje op het pluche. (Eindhovens Dagblad)

Verkiezingen. "What you see is not always what you get." (Eindhovens Dagblad)

Stemmenlokkers bij de verkiezingen: de excuustruus, de excuuspsychiater, de excuustransgender, de excuusneger, de excuusblanke, de excuushomo, de excuusmarokkaan, de excuuswhatever. (Eindhovens Dagblad)

Over het referendum. Het volk heeft gesproken! En dit is wat het kabinet ermee gaat doen. (Follow the Money)

Kim Grun Lings! GroenLinks is de grootste partij in Stalingrad aan de Amstel en daar plukt iedereen nu de staatsvruchten van. Zeg maar dag tegen je houtkacheltje en je dieseltje!

Gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer heeft gesproken, maar wie wordt wethouder? (Eindhovens Dagblad)

Wethouders worden niet altijd gescreend. (Eindhovens Dagblad)

De donorwet. Pia Dijkstra wilde uw organen, doodsbange politici waren doodsbang voor het referendum en het werd een race tegen de klok - we hebben het niet gered. Helaas. Het raadgevend referendum werd afgeschaft. We bedanken nogmaals iedereen die tekende, doneerde, flyerde en steunde!

Over dividendbelasting en memo's. Dat liegen over die memo's, en daarna de leugens over het liegen over de memo's. Daar hadden we allemaal ontzettend kotsbeu van. Niet dat het iets veranderde: Mark Rutte liep lachend weg bij zijn zoveelste leugen nadat een ongeïnspireerde oppositie lafjes had staan wapperen met machteloze moppermoties.

Ondertussen maakte de EU zich druk om fakenews, met hun onhebbelijke nepinstrument EUvsDisinfo. Een clubje onhebbelijke Oekraïense kechs plaatsten een flag op een artikel van GeenStijl en die chickies gingen zeikend hard nat. Wij lachen natuurlijk, maar ondertussen blijft Madeleine de Cock Licking bepalen wat wel mag en wat niet.

Het Britse volk koos voor de nooduitgang, maar die blijkt nog lastiger te vinden dan de uitgang van de Bijenkorf op een zaterdagmiddag in december. Een sekte leer je pas echt kennen, als men zich naar de uitgang begeeft.

En ondertussen gingen Wij van GeenStijl vrij, onverveerd en onafhankelijk verder in onze eigen, nieuwe boomhut. GeenStijl is van ons en GeenStijl is weer GeenStijl. Dag Nespresso. Dag kleine uitdeelzakjes chips van de Albert. Dag stomme zinloze flesjes Spa die desondanks toch iedereen dronk. Dag corporate crack en poolende gappies van sales. Dag tapijttegels in de verkeerde kleur! Daaahaaag.

Er gingen miljoenen naar "gematigde rebellen", oftewel Syrische jihadisten. Die spraken de Allah et orbi uit en bedankten Mark Rutte voor de Toyotae: een gegeven Toyota kijk je immers niet onder de motorkap. Als een paling in een emmer jihadisten glibberde Rutte uiteraard weer overal onderuit en dat is toch ook een kwaliteit.

Prinsjesdag! Shell en Unilever hadden er zin in. en sjongejonge wat werd het weer een positief verhaal. In de praktijk valt dat dan natuurlijk flink tegen maar ach, hoop doet leven.

D66 baarde een nieuwe leider: Robot Jetten. D66 baarde een nieuwe leider: Robot Jetten. D66 baarde een nieuwe leider: Robot Jetten.

Blijkt er in Nederland gewoon meer te zijn dan alles binnen de Ring A10. In Nuenen (van Vincent van Gogh, ja) maakte men er een puinzooi van: de provincie wil dat Nuenen bij Eindhoven hoort, maar Nuenenaars stemden tegen in een referendum. En Wat Er Toen Gebeurde Zal U Verbazen. (Eindhovens Dagblad)

In Amsterdam kunnen vrouwen lekker zichzelf zijn, want Amsterdam staat boven de wet en dat boerkaverbod gaat Femke niet handhaven. Of toch wel. Of niet.

Migratie op een ordentelijke manier laten verlopen dat werd verdorie ook een keer tijd, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan dat hele pact. Met name Thierry Baudet ging apenpoep maar Mark Kech tekende gewoon bij het kruisje.

Het is wat, met die energietarieven. Uw stroom- en gasboer stuurde alvast een briefje met uw nieuwe maandbedrag, met de hatelijke groetjes van Rutte-III.

Kalm aan, lui. Drink thee. Chill. Eén op de zes mensen krijgt burn-outklachten. (Algemeen Dagblad en Eindhovens Dagblad)

In de As Soennah Moskee te Den Haag werd voor vrouwelijke genitale verminking gepredikt. Femmes for Freedom deed aangifte en wil op die manier de uitspraken aan het strafrecht laten toetsen.

GELUKKIG NIEUWJAAR!