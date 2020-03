Je kon de coronabacillen bijna met het blote oog zien, zo strak was de buitenlucht. We hopen dat u allemaal MET INACHTNEMING VAN DE AFSTANDREGELS & zonder het antiracistisch knuffelen van Chinezen nog een beetje heeft kunnen profiteren van beweging & buitenlucht, want van alleen binnen zitten ga je ook alleen maar complot- en paniektheorieën twitteren en als je daar te lang aan bloot staat, word je zieker dan van corona. En aan de schitterende dronebeelden hieronder te zien, houdt Nederland zich ECHT WEL aan de afstandregels, dus misschien wat makker an doen met het social shamen van mensen die ff een frisse neus halen in bos of duinen?

Enniewee. Zeikloze zondagavond! Het Stijlloze Coronacafe is weer geopend. Stamtafel, aanschuiven, lekkere borrel pakken want thuiswerkwekkers kunnen echt wel een uurtje later dan normaal. Off-topic ouwehoeren over wat je vandaag hebt gedaan of juist hebt gelaten, we zijn weer open voor alle nuttige linkjes, wegleesartikelen, aan- en afraders, streamingtips, voedingsadvies, goeie, slechte of schuine moppen of schuine moppen of schuine moppen en sterke verhalen voor het slapengaan. Dus laat je zorgen staan. Schuif gezellig aan. In socialdistancestan! *plop*

Niemand in de stad

MONDKAPMISBRUIK! Draag dan gewoon niks

1 miljoen followers, nooit van gehoord, wel gelachen

Statistische duiding van pandemie-exponentie. Soort van.

NL Alerter! Installeer de GeenStijl App

Schitterend weer voor luchtfotografie vandaag