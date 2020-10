Ach die schandalen, daar moet je ook niet overdreven veel aan hechten. De USA is de afgelopen decennia helemaal kapot geglobaliseerd. Hele streken zijn economisch helemaal kapot. 80% is arm tot straatarm. En de oligarchenklasse van de miljardairs heeft in feite de controle over het land. Vind je het gek dat Trump president is geworden? The last stand van de democratie in de USA. Het grote schandaal van de Nederlandse pers is dat ze de sociaal-economische situatie van de USA grotendeels verzwijgen. Schandaaltjes over Trump, eigenlijk altijd nep of opgeklopt, verder komen de MSM niet.