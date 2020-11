LIVE vanuit de 51st battleground State! De Amerikaanse Verkiezingsnacht en de epische strijd tussen Donald J. Trump en Joseph R. Biden. Wordt oranje stormram The Donald herkozen, of soezen we terug in de status quo met Sleepy Joe? Vanaf 21u00 tot er een beslissing valt is GeenStijl er live bij met Hans Teeuwen, Roderick Veelo, Pieter Omtzigt, Theodor Holman, Geerten Waling, Constanteyn Roelofs, Tom Staal, de GS-redactie, een virtual war room en een heleboel clipjes, filmpjes en instartjes (dat zijn drie verschillende woorden voor ‘videootjes’ - red). Join, or die!

