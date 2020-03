Daarom durf ik nu wel iets meer stukjes van de sluier op te lichten. Of eigenlijk burqa, want dat is wat vrouwen in de Islamitische Republiek Iran moeten dragen op straat. Anders worden ze door de shariapolitie aangesproken, of erger. Dat zou bij ons natuurlijk nooit gebeuren, hier hebben vrouwen tegenwoordig nooit leggings onder een rok aan, en in Zweden verven vrouwen helemaal niet hun blonde haren zwart, omdat dat veiliger voelt.

Helaas, lees ik dit niet in de MSM.

Wat ik wel doe, en volgens mij meer onafhankelijk denkenden hier bij GS, is zoeken naar wat er echt gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld geen Rusland-correspondent nodig zoals Jelle Brandt Corstius, die mij laat zien dat Russen ook maar gewone mensen zijn. De hele wereld zit vol met gewone mensen. Het probleem is de groepsdruk, of dwang. Waardoor gewone mensen heel akelig kunnen worden.

De Duitsers toonden het ons door massaal achter een enge ideologie aan te lopen, maar wereldwijd is er een nog grotere groep die godsdienstwaanzinnig is, en toch in ons flikkerlandje gezien worden als minoriteit. Dat betekent dat ze beschermd moeten worden, als een zonderlinge hamster in Limburg. Dit zeldzame dier mag niet gestoord worden in zijn paringsgebied.

Terug naar de burka. Wisten jullie dat Iran het een na hoogste percentage transgenders ter wereld heeft? Thailand staat op nummer 1, een soort Nederland met schaatsen. Veel andere landen vonden het nooit zo boeiend, en wij maar medailles binnenslepen met rondjes 30 rond.

Deze Islamitische Republiek is toch wel even het toonbeeld van lhbtetcetera. Althans, als je de cijfers ziet en je kijkt naar welke ijle wind er kunstmatig door onze grachten wordt geblazen, dan is Iran zilveren medaille. Toch? De regering van dit land dat het corona virus toch niet weggetakbierd krijgt, lijkt qua deugpunten Nederland voorbij te zijn gestreefd op trans-emancipatie. De spagaat doet alleen best wel pijn tussen je benen, als je weet hoe deze vork in de steel zit.

In dit mooie land is het hebben van heaumeau niet echt een plus op je CV. Het is als solliciteren voor hijskraanmachinist en dat je opeens zelf loopt te bungelen aan een ketting.

Uit getuigenverslagen en statistieken blijkt dat als mannen betrapt worden in bed, of verraden worden, ze vervolgd worden. Spugen naar de rechters heeft geen zin in Iran, want waarschijnlijk is de corona allang opgelopen via de minister. Helaas staat op het hebben van heaumeau een straf. Eenmalig hijskraanmachinist worden, zeg maar. Er is echter een WAY OUT: Ombouwen! Want heaumeau moet uit de maatschappij. En een homo is niets meer en minder dan een vrouw in een mannenlichaam. Of zoiets. Dus dan maak je er een vrouwenlichaam van en dan is de maatschappij gereinigd.

4.000 mannen per jaar “kiezen” hiervoor in deze republiek. Het is een vrije keuze, mogelijk omdat ze toch liever kapper blijven dan een oefening in gaywichtheffen worden van een beul in een bouwkraan.

Stel je nou toch eens voor dat, noem maar een getal, 96 organisaties die enorm begaan zijn met homorechten zich hier eens druk om zouden maken. En bijvoorbeeld een demonstratie op de Dam zouden houden, alsof Putin zeg maar langs zou komen, dan zou Nederland best wel een land zijn om trots van te worden.

Gelukkig heeft men in Nederland eerst nog andere zaakjes te regelen. Zoals mensen die niet alleen aan heaumeau maar ook nog aan rechts lijden, gleich zu schalten door ze tot een beroepsverbod te dwingen. Dat zijn overwinningen die je moet koesteren. Maar het echte probleem, dat blijft bestaan. Sorry alvast, als we daar iemand mee kwetsen.

Terrible Kid

Bah bah bah