De Pride is DEAUD. Gekielhaald door de Linkse Inclusitie . Een cisgender, blanke, hetero, en tikkie falsetto cabaretier stuurde ons een rouwgedicht, dat we acuut hebben gegrapprioreerd om te kunnen cultiveren op ons roze blog:

De Pride is dood

Helaas is Frits geen communist,

maar een Huffnagel aan de kist,

van wat ooit een feestje was.

Maar loop je nu niet in de pas?



Dan gooien ze je van de boot,

De Pride is dood, de Pride is dood

Homo lesbo, luister goed:

De Pride zegt hoe je denken moet

Zwaai maar vrolijk met je vlag,

maar denk niet dat je alles mag.

Het moet wel woke, het moet wel rood,

De Pride is dood, de Pride is dood.

Vroeger was het sympathiek,

nu vervelend politiek.

Van dansen in je blote kont

naar het snoeren van een anders mond



Geen plek meer voor een rechtse poot,

De Pride is dood, de Pride is dood



H. T.

FREE PRIDE!

De Pride, onze meest publieke viering van vrijheid van meningsuiting en jezelf kunnen en mogen zijn, wordt naar de kelder gecancelled door de woke-linkse Inclusitie. De nieuwe bekrompenheid vermomt zich als "diversiteit", en daar lijdt de vrijheid onder. Laat de/je Pride niet kapen door een paar psychiatrische piraten aan het verre randje van het alfabetspectrum. FREE PRIDE!

Ondertussen steekt het COC de kop onder water...

...terwijl de opzeggingen binnen stromen