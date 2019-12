Goedenmiddag Nederland. Hier even wat feiten. Van alle fulltime werkenden in Nederland is 25% vrouw (zie plaatje hieronder). Onder werkenden boven de 35 jaar is dat zelfs maar 21% (bron). Negen van de tien gevaarlijkste beroepen in Nederland worden volgens het CBS gedomineerd door mannen. Ondertussen werd de afgelopen jaren in de media het nepnieuws verspreid dat vrouwen voor hetzelfde werk 32% minder salaris krijgen dan mannen en onlangs zaaide platform WomenInc (bekend van Instagram) de hatelijke boodschap dat vrouwen in het bedrijfsleven 15% minder koffie krijgen. En dit is het gevolg: de Tweede Kamer stemt vandaag vóór een wet die ervoor zorgt dat bedrijven verplicht meer dan 30% vrouwen in hun Raad van Commissarissen moeten hebben. Meer meer discriminatie op de arbeidsmarkt dus. Gefeliciteerd.