De Sociaal-Economische Raad heeft helemaal kotsbeu van mannen. "Het kabinet moet met ingang van 2020 een verplichtend ‘ingroeiquotum’ invoeren voor meer topvrouwen bij beursgenoteerde bedrijven. Als de raad van commissarissen van een bedrijf nog niet uit minimaal 30 procent vrouwen bestaat, mag er geen man benoemd worden." Een mannenverbod dus, dat er uiteindelijk toe moet gaan leiden dat de verhouding overal 50/50 wordt, want diverse bedrijven zijn nu eenmaal winstgevender diverser. En nu moet u niet gaan roepen 'en de allochtonen dan!', want daar wil de SER óók een quotum voor. "De SER wijst er in dat verband op dat het advies niet alleen gaat over vrouwen, maar ook over mensen met een niet-westerse achtergrond. Van hen zou er, gezien de samenstelling van de beroepsbevolking (hun aandeel is 11 procent), een op de tien in de top moeten zitten." En waarom hier ophouden? Kom maar door met die quota voor PVV-stemmers, mensen van wie de voornaam met een A begint, roodharigen, Limburgers, jongens die vroeger niet naar Telekids keken, linkshandigen, dyslectici en mensen met een moeilijke suikerspiegel. Bedrijven die zelf beslissen wie ze aannemen. Bah bah. Dat moet maar eens afgelopen zijn. En waar blijft eigenlijk dat SER-advies over mannen onder de 30?