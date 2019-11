"Stel je voor dat vrouwen 15% minder broodjes mogen eten bij de door het bedrijf betaalde lunch, of dat ze 15% minder kopjes koffie uit de automaat kunnen halen. De kans is groot dat iedereen hier gek van op zou kijken. Net als wanneer ze 15% minder tijd krijgen dan hun mannelijke collega’s om een presentatie te geven, of een 15% minder grote werkplek hebben. Maar als het om het loon gaat, lijken nog veel bedrijven dat verschil van 15% tussen mannen en vrouwen heel normaal te vinden." Je zou toch bijna gaan denken dat ze bedoelen dat vrouwen 15% minder geld krijgen voor hetzelfde werk en dezelfde uren? Nou, de drie mensen die na zo'n boosmaak-tweet doorklikken op de link en vervolgens door het online magazine bladeren, komen terecht bij het hoofdstuk Eerst Nog Even Praktisch. Daar leren we dat 9% van die loonkloof gewoon volkomen terecht is omdat het geen ongelijk loon voor gelijk werk betreft. Dan zou er nog een onterechte kloof van 6% van ongelijk loon voor gelijk werk overblijven, en 6% bekt natuurlijk een stuk minder lekker voor zo'n campagne. Het bestaan van die 6% geloven we voor de vorm dan maar eventjes want #BelieveWomen. Een stuk geloofwaardiger in ieder geval dan die loonkloof van 32% voor gelijk werk en gelijke uren van Petra Grijzen en professor Henk Volberda.