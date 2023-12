Zo. Twee heldere plaatjes van het CBS over de kloof die wij inmiddels zo goed kennen, namelijk de loonkloof. Die is weer kleiner geworden, jonge vrouwen verdienen nog altijd meer dan mannen, maar u gaat er de komende tijd weer van alles over horen van mensen vrouwen die de klok hebben horen luiden en vinden dat ze meer geld zouden moeten krijgen voor de klepel. Maar dit zijn dus best wel interessante plaatjes. Het blijkt namelijk dat de verschillen tussen mannen en vrouwen vooral hoog zijn bij hoge inkomens. Het is dus vooral een probleem voor mensen met wie het al best wel goed gaat, zeg maar de doelgroep van politieke partij VOLT. En zoals onderzoek uitwijst: juist de problemen van die groep worden door de politiek aangepakt. Dus u snapt welk onderwerp hoog op de agenda van de """sociaal-democratische""" """volkspartij""" GroenLinks-PvdA staat. Maar het is echt fictie dat Links er niet meer is voor de arbeidersklasse hoor!