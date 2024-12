Het CBS is eruit. Na uitgebreide bestudering van de cijfers, een toegepaste correctie voor eerder gedane uitspraken, blijkt dat de heer Hugo de Jonge, bekend va tv, niks kan. "Per saldo kromp het aantal huurwoningen van private bezitters met 1%, meldt het CBS donderdag. Daarmee krijgt minister Hugo de Jonge achteraf ongelijk." Daarmee is het aantal dingen die Hugo de Jonge kan gelijk gebleven ten opzichte van het aantal dingen die Hugo de Jonge in 2023 kon (niks). In 2022 kon Hugo de Jonge niks, terwijl hij in 2021 niks kon en ook in 2020 kon Hugo de Jonge niks. Hugo de Jonge kan op dit moment niks in Zeeland.