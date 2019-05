Gevallen vvd-SJOEMELSENATOR Duthler werd door iedereen uitgelachen en veroordeeld wegens SJOEMELSENATORIJ en toen ging ze voor de rechter zo nat als een vaatdoek, omdat we in Nederland Ons Land gewoon de waarheid mogen vertellen over stomme SJOEMELAARS. En net toen iedereen een beetje medelijden begon te krijgen met SJOEMELSENATOR Duthler, die oma van je moeders kant van wie je net altijd een Chokotoffje meer mag, gaat ze nu een bodemprocedure aan tegen Quote. LOL. Het zakenblaadje mag kennelijk niks schrijven over SCHIMMIG ZAKENDOEN en DUBBELE PETTEN. Als de rechter je keihard in je gezicht uitlacht en zélfs de vvd je bij de keien knettert is het een idee om naar de hoek te stiefelen en je daar heel hard te gaan zitten schamen. Wat je óók zou kunnen doen is op verkiezingsdag een bodemprocedure starten en dan weet écht heel Nederland dat je een knettergekke machtszieke manipulatrix met grootheidswaan bent. Niet dat de vvd haar verder nog wat boeit trouwens, want het dreigement tegen het kabinetsplan van de studierente te stemmen (het is spannend en ze zit nu als onafhankelijk senator in de EK) geeft aan dat Anne-Wil Duthler vooral en eigenlijk alleen bezig is met Anne-Wil Duthler zelf.