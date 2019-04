Als senator van de vvd een toga aantrekken om jezelf als advocaat van jezelf als zakenvrouw te presenteren, om vervolgens te beweren dat je helemaal geen zaken meer doet namens het bedrijf dat je eigen naam draagt, is *NIET* de goeie manier om een rectificatie af te dwingen. Anne-Wil Duthler, hoge boom in de Hermans-hoek van de vvd, is zojuist door de rechter uitgelachen, afgedroogd en met lege handen weggestuurd: Quote hoeft niet te rectificeren omdat de waarheid over sjoemelsenators nou eenmaal niet ingeperkt hoeft te worden. En de rechter oordeelt ook dat Duthler inderdaad schimmig zaken doet:

"Het artikel [in Quote] ziet op de betalingsmoraal van [vvd-senator Anne-Wil Duthler] en haar echtgenoot, en op de stelling dat zij haar verschillende functies onvoldoende weet te scheiden. De door Quote in haar artikel gebruikte termen als ‘schimmig zakendoen’, ‘een ingewikkelde kluwen van tien BV’s’ en ‘dubbele petten’ overschrijden de grenzen van het betamelijke niet, in het licht van de eerdere publicaties over [vvd-senator Anne-Wil Duthler] , de inhoud van het gehele artikel en de mate waarin deze uitlatingen steun vinden in de feiten."

En zo onderstreept Duthler helemaal op eigen initiatief nog maar eens een keer dat er een knettergekke machtsziekte in de vvd is gevaren, waarbinnen partijprominente politici denken dat ze alles kunnen maken, overal mee weg kunnen komen en ook nog eens de vrije pers de mond kunnen snoeren als onwelgevallige feiten over hun gebrekkige integriteit, dubbele petten en schimmige zaken via media naar buiten komen. Daa-haag, Duthler (gehele uitspraak).

VVD Update: GeenStijl belde even met Simon Kandelaar, woordvoerder Eerste Kamer van de vvd. Onze vraag wat de vvd vindt van het feit dat ze een senator in dienst hebben die volgens een rechter inderdaad schimmig zaken doet, werd beantwoord met een pissig "Geen commentaar" en "Dit is een zaak over Duthler als zakenvrouw". Herhaald vragen wat de vvd vindt van het feit dat de vvd een schimmige zakenvrouw als senator in dienst heeft els senator, leverde niets op: de vvd vindt er helemaal niks van dat een schimmige senator tevens advocaat en zakenvrouw is bij de vvd.