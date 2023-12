Oh, dat was het. U was gewoon bang voor Fransje Timmermans en zijn linkse hobby's. U stemde helemaal niet op de ideeën van Wilders omdat u het beleid van de afgelopen dertien jaar Rutte inmiddels compleet uitkotst, maar het was slechts een strategische stem om die Europese klimaatpaus uit het Torentje te houden. Dat had natuurlijk helemaal niets te maken met het feit dat een Geert zonder de scherpste randjes plots een bijzonder aantrekkelijk alternatief op rechts bleek. En ook niet met het feit dat de vvd op één van de belangrijkste onderwerpen van de verkiezingen, migratie, de boel de afgelopen jaren enorm in de soep liet lopen. Of dat de vvd's nieuwste akela enkel de bekende riedeltjes van Rutte herhaalt, maar dan met minder charisma. U had echt niet de angst dat de vvd alsnog gewoon met GLPvdA in het kabinetsbootje zou stappen. U bent als PVV-stemmer ook helemaal niet tegen de EU, dat lijkt alleen maar zo. Ja, de vvd verloor tien zetels, maar dat kwam dus alleen door strategische stemmers. In het echt houdt iedereen nog steeds van de vvd. De liefde is niet over, jullie hadden enkel wat ruimte nodig. Niets aan het handje. Niets te zien. Er rollen echt geen PVV-tanks door het vvd-bolwerk. Gewoon doorlopen mensen.