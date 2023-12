Nieuwsuur (NPO) schijnt tegenwoordig nog maar heel weinig kijkers te hebben, en wij waren daar 1 van. En wat er toen gebeurde zal u niet verbazen. De Staatsomroep (VVD66) had iemand van VVD66 te gast om te vertellen hoe verschrikkelijk kritiek de situatie in shithole Ter Apel wel niet is. COA-bobo Milo Schoemaker (VVD66) mocht op de Staatsomroep (VVD66) uitleggen dat het allemaal zo niet langer kan en dat het niet vol te houden is, voor Ter Apel. Hallo mafklappers. Dat doen jullie helemaal zelluf. Het is al weken crisis op crisis op crisis in Ter Apel. Maar de ASIELINSTROOM blijft maar pompen en pompen en pompen. Wat een schitterend toneelstukje was dat toch weer op de Staatsomroep. Eerst allerlei NPO-cameraploegen EXCLUSIEF toestemming geven om Ter Apel VAN BINNEN TE FILMEN (NOS, EenVandaag, RTVNOORD) en vervolgens die COA-bobo naar de Staatsomroep sturen om gemeenten te bewegen meer meer meer asielzoekers op te nemen. Zou het ermee te maken hebben dat De Spreidingswet nog geregeld moet worden? Zou het er mee te maken hebben dat de PVV op 47 zetels staat? Zien we hier de Rutte-doctrine nog eenmaal z'n lelljke Miele-hoofd roeren? Spoiler: ja.