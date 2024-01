Zijn we door 100.000 jaar Mark Rutte tot aan de rand van de afgrond gebracht, heeft de vvd EINDELIJK iemand anders, weet die persoon niet of we de afgrond in moeten, of toch niet, of wel en dan weer eruit, of met een parachute erin, of weglopen en dan toch erin, of proberen een brug te bouwen om over die afgrond te komen. Derhalve: slechts 4 op de 10 vvd'ers ziet nog heil in Dilan Dingesdinges als partijleider. Dilan is natuurlijk niet het allersnelste konijn in het bos, dat gedraai maakt het allemaal niet fraaier (maar wel onbegrijpelijker) en zélfs nadat we Tom Staal op pad hebben gestuurd om de boel op te helderen snappen we er nog steeds geen zak van. Vandaag: het vvd-congres, waar iedereen zich natuurlijk helemaal stoned gaat vreten aan bitterballen, dus daar gaan we maar effe met alle toeters en bellen naar binnen. Vanmiddag meer!