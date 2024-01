Kent u die mop van Dilan Yesilgöz? Wij ook niet want het is helemaal geen mop. Het is bittere ernst. VVD-leider Dilan Yesilgöz diende een motie in waarin de Eerste Kamer werd opgeroepen om geen Dwangwet in te voeren omdat het zo lekker ging met de formatie. En vervolgens was er één fractie in de Eerste Kamer opeens vóór de Dwangwet, omdat het zo lekker ging met de formatie. En dat was de VVD. Je zou voor minder een partij in tweeën splitsen en/of vragen om Nieuw Leiderschap. Zaterdag is er een congres, vandaag peilde Tom Staal de stemming in de Kamer. Gezellig is anders.