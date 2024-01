Als u denkt dat de verjaardag van Ome Jos met 1,5 Kips Leverworst en over de datum mosterd en een dronken Tante Tiny de slechtste partij ooit is, dan kent u de huidige VVD zeker niet. Er was vandaag een congres dat moest verbloemen dat er onenigheid is over de koers, terwijl er eigenlijk helemaal geen koers is, dat wordt gemord over de partijleider, terwijl er eigenlijk helemaal geen partijleider is en dat de scores in de peilingen akelig veel overeenkomsten vertonen met die van het CDA. Alle reden dus voor Tom Staal om eens even gezellig een bitterbal mee te pakken met Yesilgöz, Frans Weisglas en nog een paar oude bekenden. Proost.