Eigenlijk moet het op het 157ste VVD-congres in Noordwijkerhout gaan over de Europese verkiezingen (hoi Malik Azmani) maar de achterban maakt zich meer zorgen over het gepruts rond de Dwangwet, het formatiegedoe (meedoen, gedogen?) en het leiderschap van Dilan Yeşilgöz in het bijzonder. Maar dat zijn kiezers, wat vinden de leden? Pak bier en bitterballen, nu toespraak en discussie met de VVD-leidster.

UPDATE - Ze blijft in ieder geval: “Ik geef nooit op”, zegt Yesilgöz. De VVD moet niet te veel met zichzelf bezig zijn, zegt ze over de Dwangwetprerikelen. Daardoor is een ‘onbedoeld beeld’ ontstaan dat de Tweede Kamerfractie tegenover de Eerste zou staan, tegenover de eigen Eric van der Burg. “Wij zijn de laatst overgebleven volkspartij”, zegt ze. Progressief en conservatief liberalen maken samen de VVD: “Beide vleugels zijn nodig om te kunnen vliegen.” Wel schrok ze van de ‘boosheid en onrust’ toen ze zei niet met de PVV aan tafel te willen. Yesilgöz snapt nu dat ze te weinig gericht was op wat wel mogelijk is. “Dat is niet goed en dat betreur ik oprecht.” Maar dat wil niet zeggen dat ze er al uit zijn qua formatie. “Op onderdelen zijn onze gesprekspartners zo links, daar kan de club van Timmermans nog van leren.”

UPDATE - Over de formatiegesprekken zegt ze: "Er is een goede kans op samenwerking. Die kans laten wij niet voorbijgaan."

UPDATE - Mark Rutte is er ook.

UPDATE - De leden mogen wat zeggen, zo ook Frans Weisglas: "Doe het niet, werk niet samen met de PVV, gedoog zo’n kabinet niet." Hij wil dat Yesilgöz samen met NSC afkoerst op een 'extraparlementair kabinet met bewindslieden die verder af staan van de politiek en dualisme in de Kamer'.

UPDATE - Yesilgöz zegt tegen ‘mijn Twittervriend Frans Weiglas’ dat ze eerst wil kijken wat ze inhoudelijk kan bereiken op basis van de VVD-waarden.

UPDATE - De borrel is begonnen.