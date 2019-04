Vvd-senator Anne-Wil Duthler heeft volgens advocate Anne-Wil Duthler geen eerlijk proces gehad over de schimmige malversaties en dubbele petten van zakenvrouw Anne-Wil Duthler. Dat schrijft Anne-Wil Duthler in de derde persoon over Anne-Wil Duthler op de website van advocate, senator en zakenvrouw Anne-Wil Duthler. De rechter doet op 25 april uitspraak over haar absurde eis tot rectificatie van een artikel in Quote dat geen enkele onwaarheid bevat, maar de raadsvrouw van senator Anne-Wil Duthler, advocate Anne-Will Duthler, vertrouwt niet op de rechter en neemt alvast een voorschot op het vonnis: het was geen eerlijk proces, want er zaten media in de rechtszaal te twitteren. (Lees: Schuld van GeenStijl.) "Duthler realiseerde zich vooraf dat procederen tegen één nieuwsplatform, procederen tegen heel veel journalisten zou inhouden", schrijft Duthler over Duthler. Ons viel juist op dat er helemaal niemand van de media interesse toonde in een idiote rechtszaak van een corrupte senator van de grootste machtspartij, maar soit. Iedereen het zijne en Anne-Wil Duthler is met haar drieën in deze zaak dus die zal wel gelijk hebben. Bovendien gebruikt ze heel veel moeilijke woorden.

Over haar anekdote aan het slot van het zwamstuk trouwens: het nieuwe feit dat tijdens de zitting door een leverancier bekend werd gemaakt, en waarover ze klaagt dat Quote geen wederhoor heeft gevraagd, betreft een aangifte tegen haar bedrijf. Onmiddellijk na de zitting probeerde Quote een reactie te vragen aan Duthler. Die ze weigerde. Als u op de stoel van de rechter zat (waar u volgens de knettergekke senator toch al zit), wat is dan uw vonnis?